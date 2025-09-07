الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 18:03
    الشرطة التشيكية: مقتل شخصين بتحطم طائرة خاصة صغيرة في حديقة غابة في براغ

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي نابلس في الضفة الغربية

      الإسعاف الصهيوني : 8 إصابات جراء انفجار طائرة بدون طيار يمنية في مطار رامون

      المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يوجّه نداءً عالميًا لوقف الحروب وتعزيز الحوار بين الأديان

