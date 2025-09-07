الأحد   
    اعلام العدو :لم ترصد أنظمة الكشف التابعة لسلاح الجو الطائرة المسيرة التي ضربت مطار رامون، بل فاجأت الجيش ولم يُبلّغ عنها إلا بعد وقوعها

