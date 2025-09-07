عراقجي: أوروبا مُخطئة في اتباع استراتيجية ترامب حيال إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران يمثّل “خطأً فادحاً” في التقدير، داعياً الدول الأوروبية الثلاث إلى التراجع.

وفي مقالٍ نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، كتبه عراقجي، أشار إلى أنّ أوروبا تتّبع اليوم سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدلاً من انتهاج مسار مستقل، محذراً من أنّ هذه الخطوة قد تنعكس سلباً على مكانة أوروبا الدولية.

ورأى عراقجي أنّ تحرك الدول الأوروبية الثلاث “يفتقر تماماً إلى أي أساس قانوني”، موضحاً أن السبب الرئيسي لذلك هو تجاهلها تسلسل الأحداث التي دفعت إيران إلى اتخاذ إجراءات تعويضية مشروعة في إطار الاتفاق النووي نفسه.

وأشار إلى أنّ الدول الأوروبية الثلاث تريد أن يُطوى في الذاكرة أنّ الولايات المتحدة، لا إيران، هي التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي .

وتابع أنّ هذه الدول تغضّ الطرف عن حقيقة أنّها لم تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق فحسب، بل وصلت بها الجرأة إلى الترحيب العلني بالقصف الذي استهدف إيران في حزيران/يونيو الماضي.

واستطرد بالقول “رغم إدراكنا أنّ الدول الأوروبية الثلاث قد تحوّلت إلى لاعبين مختلفين تماماً، لا يزال هناك وقت وضرورة عاجلة لحوار صادق، يجب أن يبدأ بتوضيح المعنى الحقيقي لـ”المشاركة” في الإتفاق النووي، وهو شرط أساسي مصحوب بحسن نية لتفعيل بنود الاتفاق”.

وأضاف عراقجي أنّ إيران ما زالت مستعدة للحوار والدبلوماسية. كما أنّها جاهزة للتوصل إلى اتفاق حقيقي ومستدام، يشمل “رقابة دقيقة وقيوداً على التخصيب مقابل رفع العقوبات”.

