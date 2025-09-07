الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 06:20
    شركة مايكروسوفت في بيان: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شرقي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

      مصدر طبي بمستشفى الشفاء في غزة: ارتفاع عدد الشهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة إلى 6

      المرصد الأورومتوسطي: نحذر من خطر حدوث انقطاع كامل في شبكات الاتصالات والإنترنت بقطاع غزة بسبب الاستهداف المتعمد من جيش الاحتلال للأبراج السكنية في مدينة غزة

