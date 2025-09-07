منظمة نت بلوكس لمراقبة الوصول إلى الإنترنت: سلسلة من انقطاعات كابلات الاتصالات بالقرب من جدة بـ السعودية في البحر الأحمر أدت إلى تدهور الإنترنت في عدة دول