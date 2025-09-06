السبت   
   06 09 2025   
   13 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستشفى حمد: استقبلنا السبت 18 شهيدا و144 جريحا من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إطلاق نار كثيف من آليات العدو الإسرائيلي شمال شرق حي الشيخ رضوان في غزة

      إطلاق نار كثيف من آليات العدو الإسرائيلي شمال شرق حي الشيخ رضوان في غزة

      حماس: نتمسك بالموافقة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة

      حماس: نتمسك بالموافقة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة

      حماس: نؤكد الانفتاح على أي أفكار أو مقترحات تُحقّق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة ودخولا غير مشروط للمساعدات وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء

      حماس: نؤكد الانفتاح على أي أفكار أو مقترحات تُحقّق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة ودخولا غير مشروط للمساعدات وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء