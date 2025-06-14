السبت   
   14 06 2025   
   18 ذو الحجة 1446   
   بيروت 17:31
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    رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني: “إسرائيل” بدأت ترسل طلبات عبر دول تطلب وقف ضرباتنا ضدها