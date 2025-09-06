السبت   
   06 09 2025   
   13 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش اللبناني: توقيف مهربين وضبط معدات ومواد أولية لتصنيع المخدرات

      أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، السبت، أن “دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة شبعا – حاصبيا المواطنين: (خ. ن.)، (م. ه.)، (م. ح.)، و(خ. غ.)، لقيامهم بأعمال تهريب بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية”.

      وأضاف البيان: “كما دهمت دورية أخرى من المديرية منازل مطلوبين في بلدتي إيعات وعين بورضاي – بعلبك، وضبطت أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين”.

      واختُتم البيان بالقول “سُلِّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      58% من اللبنانيين يرفضون تسليم سلاح حزب الله بدون ضمانات

      58% من اللبنانيين يرفضون تسليم سلاح حزب الله بدون ضمانات

      الشيخ قبلان: المقاومة درع لبنان التاريخي والشريك السيادي القوي مع الجيش

      الشيخ قبلان: المقاومة درع لبنان التاريخي والشريك السيادي القوي مع الجيش

      النائب علي عمار للمنار: سلاح المقاومة شرعي وهناك فريق يدفع للصدام مع الجيش

      النائب علي عمار للمنار: سلاح المقاومة شرعي وهناك فريق يدفع للصدام مع الجيش