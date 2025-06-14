السبت   
   14 06 2025   
   18 ذو الحجة 1446   
   بيروت 17:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو يقول انه لا يزال نحو 50 ألف إسرائيلي عالقين في الخارج ولا يعرفون حتى الآن متى سيعودون إلى الكيان