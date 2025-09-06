وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 382 شهيدًا من بينهم 135 طفلًا