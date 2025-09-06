السبت   
    مستشفى العودة: استقبلنا خلال الـ24 ساعة الماضية شهيـــدان و17 إصابة جراء قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المنطقة العربية تشهد خسوفاً كلياً للقمر غدا مساءً

      مجمع ناصر الطبي: 3 شهداء من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس

      الاحتلال الإسرائيلي يطالب مجدداً بإخلاء مدينة غزة والتوجه نحو الجنوب

