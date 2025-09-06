السبت   
   06 09 2025   
   13 ربيع الأول 1447   
   بيروت 07:51
    رئيس الوزراء الأسكتلندي: نرحب بتعليق لندن تراخيص بعض الأسلحة “لإسرائيل” وأدعوها لوقف تراخيص جميع الأسلحة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 6 أيلول/سبتمبر 2025

      الصحافة اليوم: 6-9-2025

      رئيس الوزراء الأسكتلندي: أدعو المملكة المتحدة إلى وقف تراخيص جميع الأسلحة المصدرة “لإسرائيل”

