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   14 06 2025   
   18 ذو الحجة 1446   
   بيروت 15:58
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    وزير الخارجية الأذربيجاني لنظيره الإيراني: لن نسمح لأي طرف باستخدام سماء وأرض أذربيجان للعدوان على إيران وبقية الدول