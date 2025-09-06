السبت   
   06 09 2025   
   13 ربيع الأول 1447   
   بيروت 03:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    5 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب ميدان الشهداء بمخيم الشاطيء غربي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      امريكا | في خطوة تعكس تحوّلَ سياسته الخارجية .. ترامب يأمر بإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

      امريكا | في خطوة تعكس تحوّلَ سياسته الخارجية .. ترامب يأمر بإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

      شهيدان وعدد من الإصابات معظمهم من الأطفال والنساء بقصف صهيوني استهدف منزلًا في محيط سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

      شهيدان وعدد من الإصابات معظمهم من الأطفال والنساء بقصف صهيوني استهدف منزلًا في محيط سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

      قوات الاحتلال تطلق القنابل الصوتية والغازية باتجاه المواطنين عقب إندلاع مواجهات عنيفة وسط بلدة أوصرين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

      قوات الاحتلال تطلق القنابل الصوتية والغازية باتجاه المواطنين عقب إندلاع مواجهات عنيفة وسط بلدة أوصرين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة