وكالة “أسوشيتد برس”: سطح المبنى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي كان معروفا بأنه نقطة تجمع لصحافيين وإن شهودا أفادوا بأن “إسرائيل” استطلعت المنطقة على نحو متكرر بواسطة المسيّرات بما في ذلك قبل نحو 40 دقيقة من الهجوم