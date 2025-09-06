السبت   
   06 09 2025   
   13 ربيع الأول 1447   
   بيروت 01:38
    وكالة “أسوشيتد برس”: سطح المبنى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي كان معروفا بأنه نقطة تجمع لصحافيين وإن شهودا أفادوا بأن “إسرائيل” استطلعت المنطقة على نحو متكرر بواسطة المسيّرات بما في ذلك قبل نحو 40 دقيقة من الهجوم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمالي مدينة غزة

      “أسوشيتد برس” تشكك بالحجج التي استندت إليها “إسرائيل” لشن ضربات على مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة في 25 آب/أغسطس وادّى لاستشهاد خمسة صحافيين أحداهم متعاونة مع الوكالة

      ترامب على منصته تروث سوشال: إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات “الظالمة” التي فرضها على غوغل وأيضا على آبل فسأكون “مجبرا” على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية

