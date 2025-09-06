“أسوشيتد برس” تشكك بالحجج التي استندت إليها “إسرائيل” لشن ضربات على مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة في 25 آب/أغسطس وادّى لاستشهاد خمسة صحافيين أحداهم متعاونة مع الوكالة