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   14 06 2025   
   18 ذو الحجة 1446   
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    الخارجية الإيرانية: واشنطن ساندت الكيان الصهيوني في عدوانه بما فيه استهداف منشآتنا النووية السلمية