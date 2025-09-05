الجمعة   
    وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: الأسلحة النووية بحوزة حليف الغربيين الذي يرتكب الإبادة الجماعية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عراقجي: محادثاتي مع المسؤولين القطريين كانت مثمرة وجادة ومفيدة للغاية

      ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: الهجوم على غزة اشتد اليوم مما زاد من الإضرار بالمدنيين

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الجمعة 5-9-2025

