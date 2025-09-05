الجمعة   
    الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: استهداف المباني المرتفعة سياسة تهجير قسري للمدنيين وعائلات كاملة تُرمى في العراء بلا مأوى في غياب أي مساحات آمنة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الإستخبارات من المعلومة إلى العلم.. كتاب: الاستخبارات الاستراتيجية للسياسة الاميركية العالمية

      مراسلة المنار: قائد الجيش يغادر الجلسة الحكومية بعدما شرح خطته لحصر السلاح

      الوزير فادي مكي: أمام انسحاب مكون أساسي لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة

