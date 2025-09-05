الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:48
    الشيخ علي الخطيب يجدد مطالبته رئيس الجمهورية الدعوة الى حوار لمناقشة موضوع السلاح والخروج بحل يحقق المصلحة الوطنية ويضع حدا لطروحات الفتنة

