الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المفتي قبلان : يكفي المقاومة بكل أطيافها وطنية وشرعية أنها القوة التي استعادت الدولة والبلد والمؤسسات

      مواضيع ذات صلة

      المفتي قبلان: لن نسمح بتمزيق البلد والرئيس عون مطالب الآن بما يلزم عليه من واجبات وطنية كبرى

      المفتي قبلان: لن نسمح بتمزيق البلد والرئيس عون مطالب الآن بما يلزم عليه من واجبات وطنية كبرى

      المفتي قبلان نعى السيد عباس علي الموسوي

      المفتي قبلان نعى السيد عباس علي الموسوي

      المفتي قبلان: كلام نتنياهو يعني أننا بقلب أزمة وجود كبرى تضرب عمق بلادنا العربية الاستراتيجي

      المفتي قبلان: كلام نتنياهو يعني أننا بقلب أزمة وجود كبرى تضرب عمق بلادنا العربية الاستراتيجي