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   14 06 2025   
   18 ذو الحجة 1446   
   بيروت 14:26
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    هيئة البث الصهيونية: الجهات العسكرية تتوقع مواصلة ايران ردها واطلاق الصواريخ نحو “اسرائيل”