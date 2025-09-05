الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حماس: حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة منذ 700 يوم وصمة عار على جبين الإنسانية

      حماس: حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة منذ 700 يوم وصمة عار على جبين الإنسانية

      حرس الثورة الايراني: قادرون على جعل العدو يشعر بالندم إذا اندلعت الحرب

      حرس الثورة الايراني: قادرون على جعل العدو يشعر بالندم إذا اندلعت الحرب

      مصادر في مستشفيات غزة: 30 شهيداً في قصف العدو على قطاع غزة منذ فجر اليوم

      مصادر في مستشفيات غزة: 30 شهيداً في قصف العدو على قطاع غزة منذ فجر اليوم