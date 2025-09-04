واشنطن تقاضي ترامب على قراره نشر الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في المدينة



رفع مدعي عام العاصمة الأميركية براين شوالب دعوى قضائية اليوم الخميس، تهدف لوضع حد لنشر الرئيس دونالد ترامب الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في المدينة، وفق وكالة “فرانس برس”.

وقال شوالب في بيان أعلن فيه الدعوى إن “نشر الحرس الوطني للقيام بمهمة إنفاذ القانون ليس أمرا غير ضروري ولا مرغوب فيه فحسب، بل إنه يعرّض المنطقة وسكانها للخطر والأذى”.

أضاف: “ينبغي ألا يتولى الجيش الأميركي مهام الشرطة في أي مدينة أميركية، لا سيما الجيش من خارج الولاية غير المحاسب أمام السكان وغير المدرّب على إنفاذ القانون محليا”.

وتابع: “اليوم دي سي، لكن قد تكون أي مدينة أخرى غدا. قمنا بهذا التحرّك لوضع حد لهذه التجاوزات الفدرالية”.

وأمر ترامب حوالى 2300 عنصر من الحرس الوطني بتسيير دوريات في واشنطن بتاريخ 11 آب، مشيرا إلى أن المدينة مصدر “عار قذر ومليء بالجرائم”. كما هدد الرئيس الجمهوري بتحريك قوات الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في مدن أخرى يديرها الديموقراطيون على غرار بالتيمور وشيكاغو ونيو أورلينز.

ونفى ترامب التهم بأنه يستهدف حصرا المدن التي يديرها خصومه السياسيون في إطار حملته ضد الجريمة والمهاجرين غير المسجّلين.

المصدر: فرانس برس