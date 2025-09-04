الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:18
    مُسيّرات صهيونية تطلق النار تجاه منازل الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان وشارع الجلاء شمال مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية نعلين غرب مدينة رام الله في الضفة المحتلة

      مصر وقطر تؤكدان مواصلة العمل لوقف العدوان على غزة

      العثور على جثة متحللة في كفرياسين- طبرجا

