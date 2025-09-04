الخميس   
    دولي

    وفد من قيادة حركة حماس يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة القطرية الدوحة

      التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في غزة بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس.

      واستعرض اللقاء التطورات السياسية ومستجدات العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وجرائم التجويع والقتل بكل الطرق الوحشية، وكذلك المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها وضم الضفة الغربية وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

      وبحث الجانبان الاتصالات الدبلوماسية الهادفة لوقف العدوان، بجهود كريمة من الوسطاء في مصر وقطر، والاتصالات التي تقوم بها قيادة الحركة بهذا الصدد.

      كما بحث اللقاء العدوان الصهيوني على الجمهورية الإيرانية في حزيران الماضي، وتأثيراته على الصراع مع الاحتلال وعلى المنطقة.
      من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودور الجمهورية الإسلامية بهذا الصدد.

      وأكد أن الاحتلال الصهيوني هو عدو الأمة وعدو الإنسانية، وقال لقد تأكد هذا المعنى بفضل صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في غزة.

      المصدر: حركة حماس

