    مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه احد المواطنين في بلدة يارون ما أدى الى اشتعال النيران في احد الحقول دون وقوع إصابات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تجمع العلماء: نؤكد رفضنا لقرار الحكومة بالموافقة على مقدمة الورقة الأميركية وسعيها لسحب سلاح المقاومة

      مجزرة اقتصادية يرتكبها العدو في غاراته على انصارية

      مصادر سورية: طائرات التحالف الدولي تستهدف سيارة على طريق مطار حلب وأنباء أن المستهدف يتبع لتنظيم داعش

