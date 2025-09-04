الخميس
عاجل
السيد الحوثي: نؤكد ثبات موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني وندعو كل أصحاب الضمائر الحية لمنع الإجرام الصهيوني الذي يمارس الإبادة الجماعية والتجويع
04-09-2025 16:28 مساءً
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه احد المواطنين في بلدة يارون ما أدى الى اشتعال النيران في احد الحقول دون وقوع إصابات
16:53
تجمع العلماء: نؤكد رفضنا لقرار الحكومة بالموافقة على مقدمة الورقة الأميركية وسعيها لسحب سلاح المقاومة
16:51
مجزرة اقتصادية يرتكبها العدو في غاراته على انصارية
16:49