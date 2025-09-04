الخميس   
    قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي: من المؤسف أن يتفرج بعض المسلمين على ما يحدث في غزة وكأنه لا يعنيهم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه احد المواطنين في بلدة يارون ما أدى الى اشتعال النيران في احد الحقول دون وقوع إصابات

      تجمع العلماء: نؤكد رفضنا لقرار الحكومة بالموافقة على مقدمة الورقة الأميركية وسعيها لسحب سلاح المقاومة

      مجزرة اقتصادية يرتكبها العدو في غاراته على انصارية

