الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:00
    عاجل

    شهيد وجرحى باعتداء طيران العدو الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من مدرسة الحناوي في حي الياباني غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 84 شهيدا و338 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

      مراسل المنار: العدو الصهيوني استهدف غرفة جاهزة في حي الخرزة ببلدة عيتا الشعب بالقرب من الحدود اللبنانية الفلسطينية

      وزارة الصحة في غزة: ارتفاع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية الى 370 شهيدا بينهم 131 طفلا 

