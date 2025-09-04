الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

     الرئيس عون: مثل هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة ان “إسرائيل” ماضية في تحدي إرادة المجتمع الدولي 

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة في غزة: سجلنا 3 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة 

      وزارة الصحة في غزة: سجلنا 3 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة 

      الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون أبلغ قائد اليونيفيل إدانة لبنان لهذا الاعتداء الأخطر منذ اتفاق تشرين الثاني الماضي

      الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون أبلغ قائد اليونيفيل إدانة لبنان لهذا الاعتداء الأخطر منذ اتفاق تشرين الثاني الماضي

      الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون اتصل بقائد قوات اليونيفيل مطمئنا على سلامة العسكريين الذين تعرضوا لاعتداء إسرائيلي قرب بلدة مروحين

      الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون اتصل بقائد قوات اليونيفيل مطمئنا على سلامة العسكريين الذين تعرضوا لاعتداء إسرائيلي قرب بلدة مروحين