الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:55
ArEnFrEs

    عاجل

    إصابات ومفقودون في غارة لطيران العدو الإسرائيلي على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      المكتب الإعلامي الحكومي: الوضع الإنساني في غزة كارثي مع قصف متواصل وانعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء 

      المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: هذه الممارسات تشكّل عقابا جماعيا للسكان وتندرج ضمن جرائم الحرب وجريمة الإبادة 

      المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يستخدم الروبوتات المفخخة كأداة للهدم عن بعد لإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار 

