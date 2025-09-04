الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:55
    3 شهداء وعدد من المصابين من منتظري المساعدات بنيران العدو الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      المكتب الإعلامي الحكومي: الوضع الإنساني في غزة كارثي مع قصف متواصل وانعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء 

      المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: هذه الممارسات تشكّل عقابا جماعيا للسكان وتندرج ضمن جرائم الحرب وجريمة الإبادة 

      المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يستخدم الروبوتات المفخخة كأداة للهدم عن بعد لإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار 

