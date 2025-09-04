الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت شرق بركة الشيخ رضوان شمال شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      العدو الإسرائيلي يطلق النار بشكل مكثف في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      العدو الإسرائيلي يطلق النار بشكل مكثف في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      طيران العدو الإسرائيلي يعتدي على شرق مدينة غزة

      طيران العدو الإسرائيلي يعتدي على شرق مدينة غزة

      سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف مدينة غزة

      سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف مدينة غزة