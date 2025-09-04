الخميس   
    قوات الاحتلال تعتقل مراد كامل حلايقة ووائل محمد حلايقة، خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل فجر اليوم

      تاس عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا تمثل خطرا على القارة الأوروبية

       تاس عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موافقة واشنطن على بيع صواريخ لأوكرانيا تتناقض مع الحديث عن التسوية

      تاس عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا لا تنوي بحث فكرة تدخل قوات أجنبية في أوكرانيا بأي شكل من الأشكال

