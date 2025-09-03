الأربعاء   
    إيران: وزير الخارجية عباس عراقتشي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبلت بأن التطورات الجديدة تتطلب إطاراً جديداً للعلاقة بينها وبين إيران

      القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا هدفا حساسا للعدو الاسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين2 

      القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا للعدو الاسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة

      مراسل المنار: إصابة عدد من العمال السوريين بالعدوان الصهيوني على مجمع لصيانة الجرافات في بلدة أنصارية جنوب لبنان

