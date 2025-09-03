الأربعاء   
    مراسل المنار: شهيد وطفلان جريحان باستهداف العدو لأحد المنازل في بلدة شبعا جنوبي لبنان

      مراسل المنار: اصابة منزل بشكل مباشر في منطقة “شعب القلب” في اطراف بلدة شبعا بعد استهدافه من قبل قوات العدو

      عائلات الأسرى الصهاينة في غزة: نتنياهو يريد استمرار الحرب وإرسال جنودنا للقتل للبقاء بالحكم

      مصادر في مستشفيات غزة: 44 شهيداً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 33 بمدينة غزة 

