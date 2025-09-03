رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان: الوضع بغزة مروع والمجاعة من صنع الإنسان وأتحدث مع قادة العالم بهذا الشأن وعلى “إسرائيل” السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في القطاع