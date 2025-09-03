الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:13
Ar

    عاجل

    القوات المسلحة اليمنية: العملية حققت أهدافها بنجاح وتسببت في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار

      القوات اليمنية: العدو الصهيوني لن ينعم بالأمن والاستقرار وعملياتنا مستمرة بوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة

      القوات اليمنية: العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وفي إطار الرد الأولي على العدوان على بلدنا

      القوات المسلحة اليمنية: عملية عسكرية مزدوجة بصاروخي “فلسطين 2” وذو الفقار على أهداف حساسة في يافا المحتلة

