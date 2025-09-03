الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الإسعاف والطوارئ بغزة: 3 شهداء وعشرات المصابين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال رفح

      مواضيع ذات صلة

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في نير عام بغلاف غزة

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في نير عام بغلاف غزة

      وزارة الصحة بغزة: وفاة 19 فلسطينياً بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة خلال الساعات الـ48 الماضية

      وزارة الصحة بغزة: وفاة 19 فلسطينياً بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة خلال الساعات الـ48 الماضية

      وزارة الصحة بغزة: عدد ضحايا المجاعة باليومين الأخيرين هو الأعلى منذ بدء سياسة التجويع الصهيونية

      وزارة الصحة بغزة: عدد ضحايا المجاعة باليومين الأخيرين هو الأعلى منذ بدء سياسة التجويع الصهيونية