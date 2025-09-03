الأربعاء   
    مجمع الشفاء الطبي في غزة: 5 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية غربي مدينة غزة

      صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: من المتوقع أن يبدأ الجيش الإسرائيلي مناورة في مدينة غزة منتصف الشهر الجاري بمشاركة أربع فرق بهدف الضغط على ما يقارب مليون غزي على الأرض للتحرك جنوبًا نحو منطقة النزوح في المواصي

      الرئيس الصيني شي جين بينغ: الشعب الصيني يقف على الجانب الصحيح من التاريخ وهو شعب ملتزم بالسلام

      الرئيس الصيني شي جين بينغ: نجتمع اليوم لتعزيز السلام وبناء مستقبل مشترك في وقت تواجه فيه البشرية اختبارا بين السلام والحرب

