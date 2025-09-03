الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      الصوت الذي سُمع في أرجاء جنوب لبنان ناجم عن تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف بلدة عيترون

      الصوت الذي سُمع في أرجاء جنوب لبنان ناجم عن تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف بلدة عيترون

      الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو بحث هاتفيا مع نظيره البريطاني ديفيد لامي الوضع بغزة وجهود إطلاق سراح الرهائن

      الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو بحث هاتفيا مع نظيره البريطاني ديفيد لامي الوضع بغزة وجهود إطلاق سراح الرهائن

      أكسيوس عن السفير الأمريكي لدى “إسرائيل”: إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني تماما فلن تكون هذه صفقة رابحة لأحد

      أكسيوس عن السفير الأمريكي لدى “إسرائيل”: إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني تماما فلن تكون هذه صفقة رابحة لأحد