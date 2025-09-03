الأربعاء   
    4 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين قرب محطة راضي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      جيش الاحتلال يفجر عربات مفخخة لتدمير المنازل السكنية في جباليا النزلة وشرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

      الدفاع المدني في غزة: طواقمنا غير قادرة على إخماد الحريق في خيام النازحين والمركبات محيط عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بسبب خطورة المكان واستمرار طائرات الاحتلال المسيرة بإلقاء القنابل الحارقة

      طيران العدو الإسرائيلي يعتدي على محيط بركة الشيخ رضوان شمال قطاع غزة

