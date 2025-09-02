الثلاثاء   
   02 09 2025   
   9 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:15
    عاجل

    112 شهيدا جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء

      طيران العدو الإسرائيلي يعتدي على المناطق الغربية من مدينة غزة

      مراسل المنار: قوات العدو الإسرائيلي في موقع رويسات العلم تطلق رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا

      مدفعية العدو الصهيوني تستهدف شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

