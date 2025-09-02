الثلاثاء   
   02 09 2025   
   9 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:15
    شهداء وجرحى في قصف لطيران العدو الإسرائيلي استهدف منزلا في منطقة أبو إسكندر شمال غزة

      مواضيع ذات صلة

      طيران العدو الإسرائيلي يعتدي على المناطق الغربية من مدينة غزة

      مراسل المنار: قوات العدو الإسرائيلي في موقع رويسات العلم تطلق رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا

      مدفعية العدو الصهيوني تستهدف شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

