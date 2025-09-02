الثلاثاء   
   02 09 2025   
   9 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    غارة لطيران العدو الإسرائيلي على شرق مفترق العيون عند تقاطع شارع الجلاء شمال مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      العدو الإسرائيلي يفجّر منزلا في مخيم جنين بالضفة المحتلة

      العدو الإسرائيلي يفجّر منزلا في مخيم جنين بالضفة المحتلة

      مستوطنون صهاينة يقتحمون منزلا عند مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة المحتلة

      مستوطنون صهاينة يقتحمون منزلا عند مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة المحتلة

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة باتجاه حفارة في بلدة يارون سبق ذلك القاء العدو قذيفة مضيئة في المنطقة الواقعة بين بلدتي رميش ويارون

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة باتجاه حفارة في بلدة يارون سبق ذلك القاء العدو قذيفة مضيئة في المنطقة الواقعة بين بلدتي رميش ويارون