مراسل المنار : تقدمت يوم أمس دبابتي ميركافا وآلية عسكرية اسرائيلية من موقع جبل الباط المستحدث داخل الاراضي اللبنانية بإتجاه منطقة الغابة بمحاذاة سهل مارون الراس والجيش اللبناني توجه الى المنطقة لتثبيت هذا الخرق المستمر