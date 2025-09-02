الثلاثاء   
   02 09 2025   
   9 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:11
    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: 43 ألف طفل دون سن 5 سنوات يعانون من سوء التغذية

      الخارجية الإيرانية: لم نتخذ القرار بعد بشأن مواصلة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

      الخارجية الإيرانية: اغتيال الكيان الصهيوني رئيس الحكومة اليمني وعددا من وزرائه جريمة حرب وانتهاك صاروخ للقوانين

      وزارة الصحة في غزة: 70 حالة وفاة بينها 12 طفلا منذ اعلان المجاعة رسميا في غزة

