السبت   
   14 06 2025   
   18 ذو الحجة 1446   
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    اللواء أحمد وحيدي: عملية “الوعد الصادق 3” ستستمر بوتيرة متصاعدة وبالخطوة الاولى وجهنا صفعة قوية للكيان الصهيوني