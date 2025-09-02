الثلاثاء   
   02 09 2025   
   9 ربيع الأول 1447   
   بيروت 01:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة أب وأم وأطفالهما الثلاثة برصاص الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس

      مواضيع ذات صلة

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية كفر قليل شرقي نابلس

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية كفر قليل شرقي نابلس

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار بالضفة المحتلة

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار بالضفة المحتلة

      قتيلان وعدد من الجرحى حصيلة الإشكال في عين الحلوة

      قتيلان وعدد من الجرحى حصيلة الإشكال في عين الحلوة